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Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкові, - Терехов

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкові, - Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Близько опівночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Перший - по Салтівському району, другий - по Холодногірському. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

“У першому випадку - попередньо по об'єкту, критично важливому для нормального життєзабезпечення міста”, - уточнив Терехов. 

Він додав, що у Холодногірському районі потрапляння по одному із підприємств Харкова. 

Наразі уточнюється інформація стосовно постраждалих та руйнувань, завданих обстрілами. 

Також Терехов додав, що в місті попадання ракети у Салтівському районі виникла пожежа. 

Нагадаємо, минулої ночі російські війська завдали удару двома ракетами по Харкову. Під ворожими обстрілами також опинилися Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

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