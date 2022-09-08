Росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкові, - Терехов

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Близько опівночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Перший - по Салтівському району, другий - по Холодногірському.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У першому випадку - попередньо по об'єкту, критично важливому для нормального життєзабезпечення міста”, - уточнив Терехов.

Він додав, що у Холодногірському районі потрапляння по одному із підприємств Харкова.

Наразі уточнюється інформація стосовно постраждалих та руйнувань, завданих обстрілами.

Також Терехов додав, що в місті попадання ракети у Салтівському районі виникла пожежа.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська завдали удару двома ракетами по Харкову. Під ворожими обстрілами також опинилися Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.