ЗСУ знищили два склади ворожих боєприпасів у Миколаївській області

Українська авіація завдала 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ на півдні.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого ліквідовано 108 окупантів, п’ять танків і три реактивних систем залпового вогню “Град”.
Знищено також:
- 15 одиниць авто-бронетехніки,
- 10 гаубиць та гармат важкої артилерії,
- 120 мм міномет,
- 2 пускові установки С-400,
- радіолокатор наведення до С-300.
Також успішно завдано удару по двох складах ворожих боєприпасів в Миколаївському районі.
Нагадаємо, загальні бойові втрати росіян по 7 вересня орієнтовно склали 50 610 осіб. За добу ліквідовано 460 окупантів, літак, гелікоптер та пʼять крилатих ракет росіян.