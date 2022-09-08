ЗСУ знищили два склади ворожих боєприпасів у Миколаївській області

Наші авіатори завдали 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ на півдні.

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Українська авіація завдала 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ на півдні.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого ліквідовано 108 окупантів, п’ять танків і три реактивних систем залпового вогню “Град”.

Знищено також:

15 одиниць авто-бронетехніки,

10 гаубиць та гармат важкої артилерії,

120 мм міномет,

2 пускові установки С-400,

радіолокатор наведення до С-300.

Також успішно завдано удару по двох складах ворожих боєприпасів в Миколаївському районі.

Нагадаємо, загальні бойові втрати росіян по 7 вересня орієнтовно склали 50 610 осіб. За добу ліквідовано 460 окупантів, літак, гелікоптер та пʼять крилатих ракет росіян.