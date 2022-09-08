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ЗСУ роблять повільний, але значний на полі бою, – Пентагон

Справи в українців на півдні зараз йдуть краще, аніж у російської армії.

ЗСУ роблять повільний, але значний на полі бою, – Пентагон
Фото: Вікі

Українські війська “повільно, але суттєво просуваються” на полі бою. 

Про це заявив заступник міністра оборони з питань політики США Колін Каль, пише Reuters

“Це перші дні. Я вважаю, що українці роблять повільний, але значний прогрес. І ми подивимося, як усе складеться”, – зазначив чиновник Пентагону.

На його думку, справи в українців на півдні зараз йдуть краще, аніж у російської армії.

Нагадаємо, британський воєнний експерт Джек Вотлінг заявив Bloomberg, що контратака ЗСУ розгортається повільно, зосереджуючись на обмежених цілях. Оскільки прориви на цьому етапі війни малоймовірні, обидві сторони націлені на знищенні ліній постачання один одного.

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