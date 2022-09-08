Ірина Верещук зустрілась з делегацією Управління ООН з обслуговування проєктів

Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук провела робочу зустріч з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.
Делегацію гостей очолював керівник Офісу ЮНОПС в Україні Джанні Вольпін.
Сторони обговорили, зокрема, питання допомоги нашій державі у вирішенні нагальних проблем, які з’явилися внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
Верещук висловила надію на те, що після нашої перемоги Управління ООН з обслуговування проектів стане активним учасником процесів, пов’язаних із подальшою відбудовою та відновленням нашої держави.
В Україні ЮНОПС активно підтримує програму реформ в низці сфер, включаючи верховенство права, соціальний захист, економічне зростання, охорона навколишнього середовища, розмінування та знешкодження вибухових пристроїв, реагування на надзвичайні ситуації, охорона здоров’я тощо.
Нагадаємо, раніше Верещук зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Вони обговорили придбання планшетів та ноутбуків для українських школярів.