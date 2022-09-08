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Ірина Верещук зустрілась з делегацією Управління ООН з обслуговування проєктів

Делегацію гостей очолював керівник Офісу ЮНОПС в Україні Джанні Вольпін. 

Ірина Верещук зустрілась з делегацією Управління ООН з обслуговування проєктів
Фото: Анна Стешенко

Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук провела робочу зустріч з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС). 

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій

Делегацію гостей очолював керівник Офісу ЮНОПС в Україні Джанні Вольпін. 

Сторони обговорили, зокрема, питання допомоги нашій державі у вирішенні нагальних проблем, які з’явилися внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Верещук висловила надію на те, що після нашої перемоги Управління ООН з обслуговування проектів стане активним учасником процесів, пов’язаних із подальшою відбудовою та відновленням нашої держави.

Гуманітарна робота ЮНОПС проводиться в 65 країнах. Головною метою діяльності є впровадження низки проектів щодо гуманітарної підтримки, створення кращих умов для людей, сталого розвитку, миру та безпеки.

В Україні ЮНОПС активно підтримує програму реформ в низці сфер, включаючи верховенство права, соціальний захист, економічне зростання, охорона навколишнього середовища, розмінування та знешкодження вибухових пристроїв, реагування на надзвичайні ситуації, охорона здоров’я тощо.

Нагадаємо, раніше Верещук зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Вони обговорили придбання планшетів та ноутбуків для українських школярів.

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