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Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій

Основне завдання штабу - відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога.

Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук очолила координаційний штаб з питань деокупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. За ініціативою президента України на урядовій нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити координаційний штаб з питань деокупованих територій. Головою штабу запропоновано призначити віцепрем'єра Ірину Верещук", - йдеться в повідомленні.

Основне завдання Координаційного штабу - відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення. Таких територій зараз стає дедалі більше.

"Що по собі залишає ворог на деокупованих територіях, Україна вже побачила. Це знищені соціальна та комунальна інфраструктури, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, що перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя. Мета – подальша реінтеграція таких районів", -  прокоментувала рішення уряду Верещук.

У Мінреінтеграції нагадали, що останнім часом у ході контрнаступу українська армія майже щодня звільняє від ворога населені пункти. Так, у серпні були деокуповані село Мазанівка Краматорського району Донеччини та Високопілля Бериславського району Херсонщини. Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два – на півдні нашої держави. Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ-Сіверськ.

Нагадаємо, у червні Кабмін виділив 2,4 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури і першочергові ремонти в деокупованих областях.

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