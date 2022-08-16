Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post

Кремль планував окупувати більшу частину України. Виняток, згідно з путінськими планами, мала становити тільки невелика територія на заході держави.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post про те, як США дізналися про підготовку повномасштабного вторгнення та яких заходів вжили. Журналісти поговорили більш ніж із 30 високопосадовцями США, України, НАТО і ЄС.

Найвищі розвідувальні, дипломатичні та військові посадовці США на зустрічі в Білому домі повідомили президенту Джо Байдену про підготовку Росією повномасштабного нападу на Україну ще в жовтні 2021 року.

Свої висновки вони зробили на основі супутникових зображень, перехоплених повідомлень і джерел. Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван організував цю зустріч із президентом через тривогу щодо майбутнього нападу. Це була не єдина зустріч, присвячена обговоренню нового вторгнення. Розвідка Штатів зуміла проникнути в російські кола і зʼясувала, що план президента РФ Путіна передбачав окупацію більшої частини країни.

Росіяни мали намір вторгнутися з півночі, по обидва боки від Києва. Одні мали рухатися зі сходу від Києва через Чернігів, а інші – з заходу, з Білорусі, між зоною відчуження та болотами. Атака мала відбутися взимку, щоб тверда земля зробила місцевість легкою для проходження танками.

Київ мали захопити за три-чотири дні. Спецпризначенці планували вбити президента України, якщо "знадобиться", і встановити маріонеткове лояльне до Кремля керівництво.

Окремо росіяни хотіли зі сходу пройти до центру України черед Дніпро, а війська з Криму мали захопити південно-східне узбережжя. Росія думала, що впорається з цим за декілька тижнів. Після цього вона хотіла взяти паузу на перегрупування, аби рушити на захід України, до лінії від Молдови до Білорусі, лишивши тільки невеликий клаптик території, яку, як вважає Путін, населяють "невиправні неонацистські русофоби".

Аналітики вважають, що Путін, якому мало виповнитись 69, розумів, що в нього мало часу, щоб закріпитися як одному з великих лідерів Росії – того, хто відновив панування РФ у Євразії. Путін розраховував, що будь-яка відповідь Заходу не буде реально сильною.

Байден, отримавши дані розвідки, вирішив, що варто надіслати в Москву посадовця, аби він персонально розповів про наслідки вторгнення, і також потрібно проінформувати союзників США та підготувати єдині санкції й допомогти Україні з обороною.

Американці дійшли висновки, що Київ може не впасти так швидко, як очікувала Росія, але він все одно впаде. Росія мала більше танків, артилерії, винищувачів, ракет – математика була не на користь України.

"Власний розвідувальний апарат України також був нашпигований російськими "кротами", а офіційні особи США з підозрою ставились до того, чи не потрапить розвідувальна інформація в руки Москви", – стверджують журналісти.

Президента України попереджали про напад, однак українська сторона каже, що при цьому необхідної зброї не пропонували. Після початку вторгнення адміністрація Байдена змінила політику і почала ділитися розвідувальними даними.

Серед інших країн тільки британці та країни Балтії вірили в напад. Франція та Німеччина ставила цю можливість під сумнів. Журналісти зазначили, що в той період і Зеленський, і голова МЗС України Дмитро Кулеба скептично висловлювались стосовно підготовки вторгнення.

"Ми серйозно ставились до всієї інформації, яку нам давали наші західні партнери. Але будьмо чесними: уявіть, якби паніка, яку просувало багато людей, мала місце. Уявіть, якби паніка почалась за три-чотири місяці до цього. Що було б з економікою? Змогли б ми протриматися цих пʼять місяців, як зараз?" – заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На тлі підготовки нападу США збільшили кількість своїх військ у Європі та надавали зброю українцям. Один із високопосадовців на умовах анонімності заявив, що росіяни збирались нападати незалежно від того, чи Україна отримувала озброєння. Думка про те, що війни не було б, якби українцям не дали озброєння, в адміністрації президента Штатів вважали немислимою.

У грудні США вирішили розкрити деякі дані та опублікували фото з супутника з позиціями військ Росії. На початку лютого адміністрація Байдена повідомила, що Москва розглядає можливість операції під фальшивим прапором як приводу для вторгнення.

12 січня директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся у Києві зі Зеленським. США зʼясували ключовий елемент планування бою: Росія збиралась висадити десант в Гостомелі, аби почати штурм Києва. Бернс повідомив, що президенту загрожує небезпека. Розвідка також вказувала, що російські групи убивць уже могли перебувати в Києві.

Президент України відмовився переміщати уряд. Потім релокейт пропонував і держсекретар Ентоні Блінкен: він заявив, що президент може перебратися на захід країни чи в Польщу. Президент сказав, що залишається. Зеленський вважає, що деякі західні посадовці хотіли, аби він виїхав, щоб Росія змогла встановити маріонетковий уряд.

"Я упевнений, що когось справді хвилювало, що буде зі мною чи моєю родиною. Але хтось, можливо, хотів просто закінчити з цим пошвидше. Я думаю, в більшості людей, які мені дзвонили – ну, майже у всіх – не було віри в те, що Україна може протистояти цьому і вистояти", – зазначив президент.

У перші години вторгнення Росії Салліван зателефонував Єрмаку. Єрмак передав слухавку Зеленському, аби він напряму поговорив з Байденом.

"Зеленський просив Байдена негайно звʼязатися з якомога більшою кількістю інших світових лідерів та дипломатів", – зазначили журналісти, додавши, що Зеленський просив також надати всі можливі розвіддані.

"Ми будемо боротися, захищатися, ми можемо вистояти, але нам потрібна ваша допомога", – сказав тоді президент.

Нагадаємо, американські видання в травні повідомляли, що інформація американської розвідки допомогла ліквідувати декількох російських генералів.

Також повідомляли, що розвідувальні дані США нібито допомогли силам оборони України потопити російський крейсер "Москва". У Пентагоні це заперечили.