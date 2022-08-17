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БЕБ піймало підприємство на ухиленні від сплати податків, а вийшло на власника-росіянина

На корпоративні права та нерухомість загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн. накладено арешт.

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України на ухиленні від сплати податків. Під час перевірки виявилося, що його бенефіціарним власником є громадянин РФ.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

"Слідством встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", - розповіли в Бюро.

На корпоративні права та нерухомість підприємства загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн. наклали арешт. Компанію мають передати в управління АРМА.

Нагадаємо, ДБР розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємств під прикриттям націоналізації російської власності.

Нещодавно арештували російські активи дніпропетровської фармацевтичної компанії вартістю майже мільярд гривень.

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