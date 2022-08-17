У Києві затримали зловмисника, який займався незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Чоловік пропонував клієнтам організувати безперешкодний перетин кордону на підставі документів про нібито непридатність для військової служби за станом здоров’я (так званий "білий квиток").
"Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 3000 доларів США з людини. Зокрема, за такою схемою чоловік мав переправити через державний кордон України громадянина призовного віку. У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з "клієнтом" та отримання від нього 3000 доларів США", - розповіли в прокуратурі.
Під час розслідування також встановили, що організатор схеми перебуває у розшуку за вчинення шахрайства на території Закарпаття.
Затриманому повідомили про підозру і вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Верховній Раді не лібералізують виїзд для чоловіків призовного віку найближчим часом.
Групу осіб, які переправляли військовозобов'язаних за кордон за 7 тисяч доларів, затримали на Одещині.