За послуги зловмисник бра $3 тис. за особу.

У Києві затримали зловмисника, який займався незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік пропонував клієнтам організувати безперешкодний перетин кордону на підставі документів про нібито непридатність для військової служби за станом здоров’я (так званий "білий квиток").

"Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 3000 доларів США з людини. Зокрема, за такою схемою чоловік мав переправити через державний кордон України громадянина призовного віку. У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з "клієнтом" та отримання від нього 3000 доларів США", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Під час розслідування також встановили, що організатор схеми перебуває у розшуку за вчинення шахрайства на території Закарпаття.

Затриманому повідомили про підозру і вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Верховній Раді не лібералізують виїзд для чоловіків призовного віку найближчим часом.

Групу осіб, які переправляли військовозобов'язаних за кордон за 7 тисяч доларів, затримали на Одещині.