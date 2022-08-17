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Жителям Мелітополя росіяни роздають листівки з інструкціями, як "рятуватися" від HIMARS

На тлі провалів на фронті окупанти хочуть відвернути увагу черговою провокацією і звинуватити в цьому ЗСУ.

Жителям Мелітополя росіяни роздають листівки з інструкціями, як "рятуватися" від HIMARS
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники роздають жителям листівки з інструкціями, як "рятуватися" від HIMARS.

Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Дуже схоже на те, що у Мелітополі русня готує масштабну провокацію. За наказом гауляйтера Є. Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазвичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали", - зазначили в СтратКомі.

В управлінні наголосили, що Збройні Сили України ніколи не обстрілювали і не обстрілюватимуть мирне населення.

"На тлі повних провалів на всіх "фронтах", повального "куріння в невстановлених місцях", масового дезертирства в зс рф, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - зазначили в СтратКомі.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Росії розповсюджують фейк про те, що націоналісти "замінували" у Курахівці Донецької області два автомобільні мости через річку Вовча.

А колаборанти-"керівники" окупованих територій Запорізької області поширюють дезінформацію, що "влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи".

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