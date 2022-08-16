“Націоналісти замінували у Курахівці на Донеччині мости річку Вовча”, – фейк від окупантів

"Вони нібито мають намір їх підірвати і за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити ЗС РФ".

У Міністерстві оборони Росії розповсюджують фейк про те, що націоналісти замінували у Курахівці Донецької області замінували два автомобільні мости через річку Вовча.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Вони нібито мають намір їх підірвати і “за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити ЗС РФ у невибіркових ударах по об'єктах транспортної інфраструктури”.

Також у Раді федерації Росії заявили, що “майбутня зима для мешканців та влади Німеччини – важливий тест, який покаже готовність країни пережити холод без російського газу…”.

Росіяни кажуть, що “водночас експерти та місцеві підприємці прогнозують похмуре майбутнє промисловості та економіки ФРН”.

Окрім того, колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Запорізької області закликає керівництво ООН та ЄС “ухвалити рішення про режим тиші та передбачити санкції за обстріл атомної електростанції”.

“Це дозволило б припинити шантаж з боку України, яка ставить увесь світ під загрозу ядерної катастрофи”, – маніпулює він.

Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомили, що на тлі успіхів ЗСУ ворог намагається тимчасово "заморозити" конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах і використовуючи для цього іноземних "посередників".