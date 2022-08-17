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Кличко в інтерв'ю The Times of Israel: Війна в Україні торкнеться Ізраїлю

Кличко закликав припинити торговельні відносини з Росією.

Кличко в інтерв'ю The Times of Israel: Війна в Україні торкнеться Ізраїлю
Фото: КМДА

Росіяни не зупиняться на Маріуполі чи на півдні України і навіть на всій Україні. Їхня мета – відтворити неорадянську імперію, тому Україна захищає зараз не лише свою територію, а й усю Європу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Times of Israel.

«Ми боремося і захищаємо не лише наші будинки та нашу Батьківщину. Ми насправді захищаємо цінності та захищаємо Європу. Я знаю менталітет росіян, росіяни заходять настільки далеко, як їм дозволяють. І саме тому ми зараз боремося за всіх у Європі, захищаємо Європу. Найбільшою помилкою буде думати, що вони будуть задоволені частиною Маріуполя та півднем України. Вони мають плани окупувати всю Україну. І це лише перший етап путінської спроби відтворити неорадянську імперію. Вони говорять про країни Балтії, зараз кажуть про Польщу. Ми також ніколи не маємо забувати, що частина Німеччини була частиною радянської імперії», - заявив Кличко.

Він дорікнув лідерам країн, які займають нейтральну позицію.

«Це велика помилка — вважати війну чимось далеким і займати нейтральну позицію. Україна завжди була мирною країною, де мешкають мирні люди. Ми ніколи ні до кого не були агресивними А те, що зробила Росія, - це порушення всіх міжнародних правил. Зрештою це може торкнутися інтересів Ізраїлю. І моє послання таке: припиніть торговельні відносини з Росією, бо кожен цент, кожен долар, який ви відправляєте до Росії, — це криваві гроші», - наголосив Віталій Кличко.

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