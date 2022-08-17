До Львова прибув іще один евакуаційний потяг із 14 пацієнтами зі східних областей України.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив міський голова Андрій Садовий.

За словами Садового, наймолодшому пацієнту - 15 років, найстаршій потерпілій - 86.

"У поранених мінно-вибухові травми. Наші медики нададуть всю необхідну допомогу", - додав очільник Львова.

Фото: Telegram/Андрій Садовий

Фото: Telegram/Андрій Садовий

Фото: Telegram/Андрій Садовий

Він підкреслив, що для допомоги постраждалим від війни у Львові вибудовують екосистему реабілітації Unbroken.

Нагадаємо, днями Міністерство охорони здоров'я та Єврокомісія евакуювали в Данію на спеціалізоване лікування ще 11 українців із мінно-вибуховими травмами. Спершу пацієнтів доставили до Львівщини. Тут стабілізували їхній стан, а тоді відправили в Данію, щоб продовжити лікування та реабілітацію.

Раніше евакуювали на лікування до Норвегії та Данії ще 19 українців.