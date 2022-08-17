До Львова прибув іще один евакуаційний потяг із 14 пацієнтами зі східних областей України.
Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив міський голова Андрій Садовий.
За словами Садового, наймолодшому пацієнту - 15 років, найстаршій потерпілій - 86.
"У поранених мінно-вибухові травми. Наші медики нададуть всю необхідну допомогу", - додав очільник Львова.
Він підкреслив, що для допомоги постраждалим від війни у Львові вибудовують екосистему реабілітації Unbroken.
Нагадаємо, днями Міністерство охорони здоров'я та Єврокомісія евакуювали в Данію на спеціалізоване лікування ще 11 українців із мінно-вибуховими травмами. Спершу пацієнтів доставили до Львівщини. Тут стабілізували їхній стан, а тоді відправили в Данію, щоб продовжити лікування та реабілітацію.
Раніше евакуювали на лікування до Норвегії та Данії ще 19 українців.