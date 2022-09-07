​Учора авіація ЗСУ знищила ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52 та п’ять крилатих ракет

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загалом, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу “Х-101”.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня – тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності російський військ.

Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на Донеччині.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.