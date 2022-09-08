Трасс оприлюднить сьогодні план скорочення рахунків за електроенергію для мільйонів британців

Величезний пакет підтримки має бути профінансований коштом уряду, який позичить близько 100 мільярдів фунтів стерлінгів.

Новий прем'єр-міністр Ліз Трасс Великобританії оприлюднить у четвер, 8 вересня плани щодо обмеження зростання рахунків за електроенергію, витративши мільярди на захист людей від різкого зростання цін.

Про це пише BBC.

Типові рахунки за електроенергію для домогосподарств планують обмежити на рівні близько 2500 фунтів стерлінгів на рік, водночас підприємства також можуть отримати деяке полегшення.

Зараз середній рахунок за газ та електроенергію домогосподарства у жовтні у середньому має зрости з 1971 до 3549 фунтів стерлінгів.

Експерти та благодійні організації попереджають, що без допомоги людям буде важко дозволити собі базові повсякденні витрати на життя.

Зростання рахунків споживачів відбулося через скорочення постачання російського газу.

“Війна Путіна в Україні та використання постачання газу до Європи як зброї зумовлюють зростання світових цін, і це тільки ще більше прояснило, що ми маємо підвищити нашу довгострокову енергетичну безпеку та постачання. Ми негайно вживемо заходів, щоб допомогти людям та підприємствам з рахунками, але також вживемо рішучих дій для усунення першопричини цих проблем, щоб ми більше не опинилися в такому становищі”, – зазначила Трасс.

Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.

Очікується, що клієнти не повертатимуть допомогу, оскільки величезний пакет підтримки має бути профінансований коштом уряду, який позичить близько 100 мільярдів фунтів стерлінгів. Остаточна сума залежатиме від вартості енергії на міжнародних енергетичних ринках, яка може бути вкрай мінливою, а також від того, чи додаткова підтримка буде пропонуватися найбільш вразливим домогосподарствам.

Нагадаємо, нова очільниця британського уряду Ліз Трасс пообіцяла впоратися зі стрімкими витратами на електроенергію та знизити податки.