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Швейцарський суд дав "Північному потоку-2" відтермінування оголошення банкрутства

Рішення діє по 10 січня 2023. 

Швейцарський суд дав "Північному потоку-2" відтермінування оголошення банкрутства
Фото: EPA/UPG

Швейцарський суд надав оператору "Північного потоку-2" відтмермінування до січня 2023 року на оголошення банкрутства. Термін перебування Nord Stream 2 AG було продовжено з 10 вересня по 10 січня регіональним судом у кантоні Цуг, де базується дочірня компанія Газпрому, пише Associated Press.

Сертифікація ПП-2 була зупинена 22 лютого, коли Росія визнала "незалежність" окупованих нею територій східної України, за два дні до повномасштабного вторгнення.

Мораторій на оголошення оператором Nord Stream 2 AG було впроваджено раніше, зараз це рішення продовжили. 

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