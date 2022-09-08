Швейцарський суд дав "Північному потоку-2" відтермінування оголошення банкрутства

Швейцарський суд надав оператору "Північного потоку-2" відтмермінування до січня 2023 року на оголошення банкрутства. Термін перебування Nord Stream 2 AG було продовжено з 10 вересня по 10 січня регіональним судом у кантоні Цуг, де базується дочірня компанія Газпрому, пише Associated Press.

Сертифікація ПП-2 була зупинена 22 лютого, коли Росія визнала "незалежність" окупованих нею територій східної України, за два дні до повномасштабного вторгнення.

Мораторій на оголошення оператором Nord Stream 2 AG було впроваджено раніше, зараз це рішення продовжили.