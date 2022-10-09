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Щоб відзначити 70-річчя Путіна: Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці

"Дві, а буде ще більше", додав міністр.

Щоб відзначити 70-річчя Путіна: Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці
Фото: Ярослав Надь / Twitter

Україна отримала від Словаччини дві самохідні артилерійські установки Zuzana-2.

Про це у Twitter заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна (7 жовтня - ред.), ми передали ще один подарунок. Ще дві новенькі гаубиці Zuzana 2 вже в Україні (а буде ще більше)", – зазначив Надь.

155-мм гаубиця Zuzana-2 може стріляти на відстань до 40 км та має боєкомплект із 40 снарядів. При автоматичній перезарядці максимальний темп стрільби протягом першої хвилини – шість пострілів на хвилину, при ручній – два.

Автоматична перезарядка дає можливість стрільби «залпом», тобто, зміна заряду, траєкторії, тощо, призводить до того, що певна кількість снарядів може вразити ціль майже одночасно.

Нагадаємо, що Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво гаубиць Zuzana-2 для Збройних Сил України. 

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