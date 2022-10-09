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Замість ядерної зброї росіяни активізували Лукашенка, - Міноборони Литви

Хочуть відтягнути підрозділи ЗСУ на кордон з Білоруссю.

Замість ядерної зброї росіяни активізували Лукашенка, - Міноборони Литви
Фото: EPA/UPG

Білорусь звинуватила Україну у підготовці нападу, щоб відвести Збройні Сили України на кордон із фронту. 

Таку думку міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас висловив у Twitter.

За його словами, замість застосування тактичної ядерної зброї росіяни активізували білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Він зазначив, що офіційне звинувачення режиму в Мінську України у підготовці нападу на Білорусь зроблено з метою відтягування українських сил із фронту на кордон із Білоруссю. 

Нагадаємо, що до білоруського МЗС викликали посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому вручили дипломатичну ноту, де стверджувалося, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.

Сам Лукашенко неодноразово заявляв про "підготовку Україною удару" по Білорусі, виправдовуючи цим допомогу російській армії у вторгненні. 6 жовтня з території Білорусі по Україні завдали ударів з літаків – уперше з кінця серпня. 

4 жовтня Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії у веденні війни проти українців. 

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