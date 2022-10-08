McDonald’s в Києві: відкрито ще два ресторани

Ресторани відкриті для відвідувачів, працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.

Мережа ресторанів McDonald’s, яка нещодавно почала відкривати зали у своїх закладах в Києві, відкрила ще два ресторани в столиці.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії в Instagram.

Зазначається, що ресторани відкрились за адресами: вул. Євгена Сверстюка, 1 (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138 (станція метро "Житомирська").

Усі відкриті ресторани доступні для відвідувачів, працює мак-драйв, а також доставлення Glovo.

Нагадаємо, повноцінну роботу відновили заклади за адресами: просп. Гагаріна, 2-А; просп. Бажана, 3-Б; вул. Михайла Гришка, 7; вул. Теодора Драйзера, 4, вул. Вишгородська, 33-А; вул. Велика Васильківська, 22; просп. Броварський, 27; просп. Академіка Палладіна, 7-А; просп. Леся Курбаса, 19-А; просп. Оболонський, 26-А.