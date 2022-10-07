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ЄС виділить України 2 млрд євро макрофінансової допомоги

ЄС підтримує Україну і зброєю, і фінансами.

ЄС виділить України 2 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: скрин відео

Україна найближчими днями отримає від ЄС ще два млрд євро в межах погодженої у червні макрофінансової допомоги.

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками неформального саміту ЄС.

"З початку війни ми надали Україні 19 мільярдів євро допомоги, не рахуючи військову підтримку. Сюди входять ще два мільярди євро макрофінансової допомоги, які будуть виділені в найближчі дні", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що за обсягами допомоги Україні Євросоюз може зрівнятися із США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за підписання закону з передбаченим виділенням Україні допомоги у $12.35 млрд.

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