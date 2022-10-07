"На відміну від окупантів, наші воїни б’ють саме по військовим цілям, адже, найбільше цінують життя своїх співгромадян", - наголосили в ССО.

Сили спецоперацій України показали роботу українських дронів-камікадзе.

Відео оприлюднили на Telegram-каналі ССО.

"Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього зокрема наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе"). Зауважимо, що на відміну від окупантів, наші воїни б’ють саме по військовим цілям, адже, найбільше цінують життя своїх співгромадян", - наголосили військові.

В ССО додали, що правила ведення війни залишається чужими поняттями для російських загарбників. Останні не шкодують будь-якої зброї, щоб вбивати мирних людей.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією WB Group на придбання дронів-камікадзе Warmate для України.

Раніше військові розповіли, як розпізнати іранські дрони-камікадзе.