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Росіяни обстріляли з "градів" і важкої артилерії Дніпропетровщину, є загиблий (доповнено)

Ще один потерпілий перебуває у лікарні.

Росіяни обстріляли з "градів" і важкої артилерії Дніпропетровщину, є загиблий (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська надвечір обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Дніпропетровської ОВА Валентини Резніченко.

За словами, рашисти вдарили по району з "градів" і важкої артилерії.

"У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні", - повідомив очільник області.

Доповнення. За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, постраждали двоє чоловіків - 1950 і 1978 років народження, та жінка 1950 року народження. 

"Люди дістали уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Громадянам надали медичну допомогу, нині вони перебувають вдома. Попередньо – в громаді пошкоджено 35 будівель, також понівечено машину, автобус, лінії електропередач", - розповів Лукашук.

Він додав також, що росіяни двічі вдарили по Нікополю. Жертв, на щастя, немає. Лише пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та лінії електропередач. 

"Півтисячі домоволодінь без світла. Щойно мине загроза повторних обстрілів – аварійні бригади почнуть лагодити електромережі", - додав голова облради.

Нагадаємо, нині Росія вдарила ракетами по Запоріжжі. Три ворожі повітряні цілі вдалося збити.

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