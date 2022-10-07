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​Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, - Старух (оновлено)

ППО збила три ворожі повітряні цілі.

​Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, - Старух (оновлено)
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

Росія обстріляла ракетами Запоріжжя і найближчі околиці.

Про це йдеться в повідомленні керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях. Знаходьтесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні очільника області.

Оновлення 18.15. Згодом Старух повідомив, що гучні звуки вибухів в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони, яка збила російські ракети.

"Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога. Постраждалих за попередньою інформацією немає", - розповів очільник Запорізької області.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли Запоріжжя і передмістя ракетами С-300.

Сьогодні в Енергодарі росіяни посилили провокації. В місті лунали обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В Енергодарі також немає інтернету.

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