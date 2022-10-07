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У звільненому Лимані виявили 60 тіл загиблих, 31 з них ідентифікували, – Монастирський

Кожен десятий будинок у місті зруйнований вщент.

У звільненому Лимані виявили 60 тіл загиблих, 31 з них ідентифікували, – Монастирський
Фото: hromadske.ua

У деокупованому Лимані Донецької області правоохоронці виявили 60 тіл загиблих громадян, з яких вдалося ідентифікувати 31 загиблого.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує сайт МВС.

"У Лимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процес триває", – зазначив міністр.

За його словами, на деокупованій Херсонщині, під постійними обстрілами, бо це передній край оборони, працюватимуть тільки українські фахівці. Потім, як це вже є на Харківщині, долучаться міжнародні.

"Таким чином, західна експертна громадськість підтвердить ті висновки, яких дійшли наші слідчі", – пояснив глава МВС.

Монастирський зазначив, що практично кожен десятий будинок у Лимані зруйнований вщент, а половина будинків – суттєво пошкоджені, світла, тепла в місті немає.

Найгостріше постає питання розмінування, бо забрудненість вибухонебезпечними предметами територій є серйозною перешкодою для відновлення діяльності всіх органів влади та життя людей у місті.

Нагадаємо, у Лимані виявили масове поховання мирних мешканців: знайдено понад 50 убитих.

 

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