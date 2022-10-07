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За матеріалами СБУ 15 років за ґратами отримав організатор міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ "Професор"

Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру.

За матеріалами СБУ 15 років за ґратами отримав організатор міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ "Професор"
Фото: Офіс генпрокурора

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ отримала та передала до суду беззаперечні докази, що одесит із псевдонімом "Професор" був завербований ФСБ.  

Нагадаємо, що у серпні цього року співробітники СБУ провели багатоетапну спеціальну операцію і затримали "Професора" на гарячому – при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ достеменно встановили, що чоловік з власної ініціативи співпрацював із ворогом від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.

Судом доведено, що діючи в інтересах ворожої спецслужби, він організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі.

7 жовтня 2022 року Приморським судом м. Одеси зрадника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі російського агента, який збирав установчі дані на захисників міста та фотофіксував їхню зовнішність.

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