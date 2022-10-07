Київ починає опалювальний сезон для закладів соцсфери

Сьогодні, 7 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста. Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально – за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло", – написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим і раціональним", – пояснив міський голова.

Нагадаємо, за даними соцопитування, більшість українців готові до можливих проблем з опаленням узимку.