Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київ починає опалювальний сезон для закладів соцсфери

Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста.

Київ починає опалювальний сезон для закладів соцсфери
Фото: timer.od.ua

Сьогодні, 7 жовтня, Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста. Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально – за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло", – написав він у Telegram.

Кличко зазначив, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим і раціональним", – пояснив міський голова.

Нагадаємо, за даними соцопитування, більшість українців готові до можливих проблем з опаленням узимку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також