Більшість українців готові до можливих проблем з опаленням узимку, – опитування

Абсолютна більшість українців (70%) готові до можливих проблем з опаленням узимку. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому з них лише 24% вважають себе повністю готовими до опалювального сезону, тоді як 47% – скоріше готовими та стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки".

Не вважають себе готовими 24% українців, зокрема 12% заявили, що вони "зовсім не готові".

У регіональному вимірі частка "повністю готових" знижується з 30% на Заході до 12% на Сході (хоча навіть на Сході 59% вважають себе сумарно частково чи повністю готовими).

За типом населеного пункту частка знижується з 35% серед жителів сіл до 17% серед жителів великих міст. За рівнем статку сім’ї серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе повністю готовими, і цей показник знижується до 15% серед найменш заможних українців. Серед ВПО 15% є "повністю готовими" проти 25% серед респондентів, які не є ВПО.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував "складне, але стабільне" проходження опалювального сезону.

Станом на кінець серпня Україна накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 13 млрд кубометрів газу. На думку голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, з такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося.

Водночас країни ЄС домовилися заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов’язкового заповнення буде збільшено до 90%. Німеччина стала однією з країн ЄС, яка вже виконала план Єврокомісії і станом на 23 серпня заповнила свої газосховища на 80%.