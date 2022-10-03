В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вже втратила в Україні 60 430 військових

За минулу добу ЗСУ знищили близько 320 окупантів.

Росія вже втратила в Україні 60 430 військових

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60 430 (+320) осіб;
  • танків – 2380 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 1405 (+0) од.;
  • РСЗВ – 338 (+1) од.;
  • засобів ППО – 176 (+0) од.;
  • літаків – 265 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 228 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше військові оприлюднили фото збитого біля Лимана російського бомбардувальника. Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман від рашистів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також