Росія вже втратила в Україні 60 430 військових

За минулу добу ЗСУ знищили близько 320 окупантів.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 60 430 (+320) осіб;

танків – 2380 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;

артилерійських систем – 1405 (+0) од.;

РСЗВ – 338 (+1) од.;

засобів ППО – 176 (+0) од.;

літаків – 265 (+1) од.;

гелікоптерів – 228 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше військові оприлюднили фото збитого біля Лимана російського бомбардувальника. Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман від рашистів.