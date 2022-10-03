Швидке визнання Путіним складнощів із мобілізацією підкреслює її неефективність, – міноборони Великої Британії

Місцеві посадовці "майже напевно" призвали осіб, які виходять за межі анонсованих президентом і міністром оборони Росії визначень.

Надзвичайно швидке визнання президентом РФ проблем із мобілізацією підкреслює її неефективність. Уже 29 вересня Путін у зверненні заявив про виникнення "багатьох питань" і "помилки, які треба оперативно виправляти" стосовно "часткового" призову на війну в Україну.

Схоже, що у Росії місцеві чиновники уявлення не мають щодо точного масштабу та правового обґрунтування кампанії мобілізації. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

Місцеві посадовці "майже напевно" призвали осіб, які виходять за межі анонсованих президентом і міністром оборони Росії визначень.

У міноборони додали, що оскільки мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські чиновники, ймовірно, намагаються забезпечити навчання та знайти офіцерів для керівництва.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/01TKtrgPXM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 3, 2022

Нагадаємо, мобілізація була оголошена в Росії 21 вересня. Заявлялося, що повістки прийдуть чоловікам з військовими спеціальностями і бойовим досвідом. Призваним чоловікам обіцяли тренування. Вже у кінці місяця ешелон свіжомобілізованих було ліквідовано в Луганській області.

За даними журналістів, замість оголошених 300 000 Кремль планує мобілізувати понад мільйон осіб.