Окупанти, які вціліли в Лимані, втікали до Щастя, – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під час звільнення Лимана на Донеччині російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.

Про це Гайдай написав у Telegram.

Він також зазначив, що за російським законодавством, окупована частина Луганщини "увійде" до складу РФ у 2026 році. Гайдай зазначив, що Збройні сили Україні прийдуть значно раніше.

"«Ждуни» не дочекаються – ЗСУ прийдуть раніше: так звану ЛНР повноцінно зможуть прийняти до складу РФ лише у 2026 році... Саме до 2026 року триватиме перехідний період для так званої ЛНР у якості нового суб’єкта РФ. Це одна із головних умов у договорі щодо прийняття «республіки» до складу РФ. Тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати трохи більше трьох років", – написав Гайдай.

"На папері все виглядає так. Безпекова ситуація трохи інша. Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост. Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя", – додав голова ОВА.

Він також повідомив, що 30 вересня в районі міста була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, в якому українські захисники розповідають, як звільняли Лиман.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня 81-ша аеромобільна десантна бригада повідомила про взяття Лимана. А 2 жовтня президент Зеленський офіційно оголосив, що Сили оборони повністю зачистили місто від окупантів.