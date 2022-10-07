На звільнених територіях Харківщини знайшли тіла 534 цивільних, яких вбили росіяни

Ця цифра озвучена з урахуванням 447 тіл з місця масового поховання в Ізюмі.

Поліція Харківщини знайшла на звільнених територіях області тіла 534 цивільних людей, яких вбили та закатували російські окупанти.

Про це повідомив на брифінгу начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, передає "Суспільне".

"З них – 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей, 13 з яких стать не встановлено. І рештки 29 людей, які наразі не встановлені", – розповів Болвінов.

Він також зазначив, що ця цифра озвучена з урахуванням 447 тіл з місця масового поховання в Ізюмі.

Нагадаємо, у вересні з місця масового поховання в Ізюмі вилучили 447 тіл загиблих. У багатьох із них відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї.

В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях. Франція відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні росіянами в Ізюмі воєнні злочини.