Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
ГоловнаСуспільствоВійна

На звільнених територіях Харківщини знайшли тіла 534 цивільних, яких вбили росіяни

Ця цифра озвучена з урахуванням 447 тіл з місця масового поховання в Ізюмі.

На звільнених територіях Харківщини знайшли тіла 534 цивільних, яких вбили росіяни
Фото: Інна Варениця

Поліція Харківщини знайшла на звільнених територіях області тіла 534 цивільних людей, яких вбили та закатували російські окупанти.

Про це повідомив на брифінгу начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, передає "Суспільне".

"З них – 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей, 13 з яких стать не встановлено. І рештки 29 людей, які наразі не встановлені", – розповів Болвінов.

Він також зазначив, що ця цифра озвучена з урахуванням 447 тіл з місця масового поховання в Ізюмі.

Нагадаємо, у вересні з місця масового поховання в Ізюмі вилучили 447 тіл загиблих. У багатьох із них відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї.

В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях. Франція  відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні росіянами в Ізюмі воєнні злочини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також