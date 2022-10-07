Унаслідок ворожих обстрілів прикордонних сіл Херсонщини загинули мирні жителі

У Херсонській області російські військові обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району.
Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.
"Упродовж минулої доби росіяни обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки є загиблі серед мирних мешканців, які на момент обстрілів знаходилися на подвір’ях біля власних домівок. Зафіксовані пошкодження та руйнування приватних будинків, обірвані лінії електромереж. У деяких будинках зайнялися пожежі.
За минулу добу поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.
Нагадаємо, російські окупаційні війська облаштували собі місце для ночівлі у свинарнику в селі Любимівка на Херсонщині.