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Унаслідок ворожих обстрілів прикордонних сіл Херсонщини загинули мирні жителі

Пошкоджені приватні будинки, зайнялися пожежі.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордонних сіл Херсонщини загинули мирні жителі
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

У Херсонській області російські військові обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

"Упродовж минулої доби росіяни обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки є загиблі серед мирних мешканців, які на момент обстрілів знаходилися на подвір’ях біля власних домівок. Зафіксовані пошкодження та руйнування приватних будинків, обірвані лінії електромереж. У деяких будинках зайнялися пожежі.

За минулу добу поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.

Нагадаємо, російські окупаційні війська облаштували собі місце для ночівлі у свинарнику в селі Любимівка на Херсонщині.

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