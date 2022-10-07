Укренерго програло в суді "Гарантованому покупцю" справу на понад 5 млрд грн

НЕК звинуватили у неналежному виконанні умов договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Господарський суд Києва частково задовольнив позов державного підприємства "Гарантований покупець" проти НЕК "Укренерго" і зобов'язав НЕК сплатити понад 5 млрд грн.

Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному реєстрі судових рішень.

ДП хотіло стягнути з Укренерго майже вісім мільярдів гривень за неналежне виконання умов договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за квітень-липень 2020 року.

Натомість суд, розглянувши матеріали справи, зменшив обсяг суми, зокрема, розмір пені (з пропонованих 4 млрд грн до 1,28 млрд грн). Наразі мова йде про стягнення з НЕК трішки більше 5 мільярдів.

Укренерго може оскаржити рішення упродовж 20 днів у Північному апеляційному господарському суді.

Нагадаємо, раніше НЕК запропонувало інвесторам змінити умови випуску "зелених" єврооблігацій. Зокрема, відтермінувати купонні виплати на два роки, а також перенести дату погашення єврооблігацій на листопад 2028 року.

У серпні в компанії заявили, що доходи України від доступу до міждержавних електромереж за місяць експорту електроенергії до Євросоюзу склали понад 700 млн гривень.