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З портів Одеської області за сьогодні вийшли 13 суден з зерновими на експорт

Зокрема, везуть сою для Єгипту та пшеницю для Індонезії. 

З портів Одеської області за сьогодні вийшли 13 суден з зерновими на експорт
Фото: Міністерство інфраструктури

У неділю з портів "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ" вийшли одразу 13 суден з українською агропродукцією на експорт.

Вони доставлять 230, 7 тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили в Телеграм міністерства інфраструктури. 

"Серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії,  ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту)", – повідомили в міністерстві. 

Фото: Міністерство інфраструктури

З початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. "Зерновий коридор" працює з серпня. 

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