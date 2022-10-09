З портів Одеської області за сьогодні вийшли 13 суден з зерновими на експорт

Зокрема, везуть сою для Єгипту та пшеницю для Індонезії.

У неділю з портів "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ" вийшли одразу 13 суден з українською агропродукцією на експорт.

Вони доставлять 230, 7 тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили в Телеграм міністерства інфраструктури.

"Серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту)", – повідомили в міністерстві.

Фото: Міністерство інфраструктури

З початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. "Зерновий коридор" працює з серпня.