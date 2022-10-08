У Запоріжжі вже 19 загиблих від ракетних ударів, які сталися 6 жовтня (оновлено)

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня зросла до 19.

Про це повідомляє в Телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зранку повідомлялося про 17 загиблих.

«У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків унаслідок ракетних ударів 6 жовтня. Всього загинули 17 осіб (з них 1 дитина і 1 людина померла в лікарні), врятовані 21 людина, з яких 12 госпіталізовані. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві уточнили, що за однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 13 загиблих (з них 1 дитина), врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано. За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблих, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Оновлено. Станом на вечір 8 жовтня, під завалами знайшли тіло 19-го загиблого. Про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає "Укрінформ".

"Знайдено вже 19 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня було відомо про 12 загиблих від російських ударів по Запоріжжю. Росія 6 жовтня вчинила на Запоріжжя декілька атак. Зокрема, влучила ракетами С-300 в житлові багатоповерхівки.