Сподіваємось створити міжнародний трибунал і покарати Путіна і Лукашенка, - ЦГС про Нобелівську премію

В українській організації Центр громадянських свобод, що отримала Нобелівську премію миру, ще не вирішили, на що витратять її.

Керівниця організації Олександра Матвійчук відповіла, що ще не мала часу обговорити це з колегами, інформує Радіо Свобода.

«В Україні багато проблем, які потрібно вирішувати грошима. Ми порадимося з командою, з нашим правлінням, і знайдемо кращий варіант для використання цих грошей для допомоги людям», – відповіла вона.

Водночас Матвійчук розповіла про свої очікування від отримання премії.

«Ми дуже сподіваємось використати усі можливості, які дає цей майданчик, для кількох речей: для звільнення усіх полонених військових та цивільних, створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності», – зазначила вона.

Також керівниця Центру громадянських свобод повідомила, що Володимир Зеленський ще не привітав їх із Нобелівською премією. Водночас сказала, що вона із колегою саме поверталася із відрядження, коли стало відомо про присудження їм премії. Тому багато хто міг не додзвонитися.

«Президент країни поки нас не привітав, якби навіть хтось із представників влади нам вчора телефонував, він чи вона не додзвонилися б. Тому ми почекаємо» – розповіла Матвійчук.

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру 2022 року присудили одній людині та двом організаціям. Це - український Центр громадянських свобод, російський "Меморіал" і адвокат з прав людини, білорус Алесь Білацкі.