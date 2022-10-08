Удар росіян по колоні на Запоріжжі: померла ще одна людина

У лікарні померла ще одна людина, яка отримала поранення під час ракетного удару 30 вересня по пункту пропуску колони на Запоріжжі.

Про це заявили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області, повідомляє Укрінформ.

"Унаслідок ракетних ударів по гумколоні цивільних на території авторинку 30.09 на сьогодні - 32 загиблих, 91 поранений", - повідомили в поліції.

Цю інформацію підтвердив у Телеграм голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він сказав, що 8 жовтня у лікарні помер ще один постраждалий.

Нагадаємо, удар по гуманітарній колоні росіяни вчинили модернізованими ракетами С-300. Теракт стався 30 вересня о 7:12.