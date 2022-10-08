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Запаси країн-союзниць треба відкрити для української армії, - Ландсбергіс

Зараз не існує причин, які б заважали надати Україні все, що є.

Запаси країн-союзниць треба відкрити для української армії, - Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: lrt.lt

Українська армія довела свою спроможність ефективно використовувати зброю стандартів НАТО для відвоювання тимчасово окупованих територій, тому для неї треба відкрити всі збройні запаси країн-союзниць.

Про це заявив очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсберґіс, повідомляє Укрінформ.

«Литва завжди на всіх можливих рівнях відстоювала позицію, що Україні потрібно надати «все, що ми маємо», не наводячи жодних аргументів на кшталт «ми просто даємо Джавеліни та Стінгери та може ще щось». Стало зрозуміло, що українська армія спроможна і здатна, використовуючи зброю стандартів НАТО, успішно відвоювати окуповані території. Зараз ми знаходимося в точці, коли аргументи, які використовувалися раніше, більше не актуальні», - сказав Ландсберґіс.

Тому, на його думку, зараз не існує причин, які б заважали надати Україні все, що є в країнах-союзницях. 

«Я вже неодноразово про це казав і зараз повторю, що всі наші запаси потрібно відкрити для української армії», - підкреслив глава МЗС Литви.

Він також нагадав, що вже існує значна кількість платформ у багатьох країнах, на яких українських військових навчають користуванню новою зброєю. 

«Якщо десь ще тривають дебати (щодо надання Україні зброї - ред.), це прикро, тому що чим довше вони тягнутимуться, тим довше триватиме війна», - резюмував Ландсберґіс.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення спеціального фонду для України, який дозволить Києву безпосередньо закуповувати необхідну зброю.

А російські окупанти в перехоплених розмовах скаржаться знайомим на потужне озброєння Збройних сил України.

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