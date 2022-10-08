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Укрпошта випустить марку, яка присвячена палаючому Кримському мосту

Тираж марки буде 7 мільйонів.

Укрпошта випустить марку, яка присвячена палаючому Кримському мосту

Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту. Про дату випуску марки повідомлять окремо.

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський написав у Telegram.

"Ранок ще ніколи не був такий добрий. З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - написав він.

За словами Смілянського, номінал марки - М (бо міст), вартість — 18 гривень, тираж — 7 мільйонів.

Також гендиректор повідомив, що марка готувалась разом з художником Юрієм Шаповалом. 

"Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - додав він.

Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

“Кримська залізниця” повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President".

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