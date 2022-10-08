Естонія вітає українських спецпризначенців, які, ймовірно, стоять за цією операцією, - Рейнсалу про Кримський міст

Позитивним моментом є те, що рух зупинився.

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Естонія вітає підрив незаконно збудованого Росією Кримського мосту.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Delfi.

Рейнсалу зазначив, що Україна давно оголосила, що одна з її цілей – зруйнувати Кримський міст. Він уточнив, що міст знищено не повністю, але обрушилася частина автомобільного мосту та пошкоджено залізничні колії.

"Позитивним моментом є те, що рух зупинився", – сказав глава МЗС Естонії.

Рейнсалу припустив, що підірвати міст планувалося саме сьогодні, 8 жовтня, бо напередодні російському диктатору Володимиру Путіну виповнилося 70 років.

"Я вважаю, що ця ціль існує вже дуже давно", – додав він.

Рейнсалу не відкинув причетність українських спецслужб до вибуху мосту.

"Естонія, безумовно, вітає це та поздоровляє українські підрозділи спеціального призначення, які, як передбачається, стоять за цією операцією", – додав міністр.

Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

“Кримська залізниця” повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President".

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.