В ОК "Південь" відреагували на обвал Кримського мосту: "Нас цілком влаштовує"

Українські військові продовжують руйнувати плани російських окупантів, які намагаються підтягувати резерви на південь.

Про це повідомила керівниця обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

Вона прокоментувала обвал Керченського моста і натякнула на можливу причетність ЗСУ.

"Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, в червні українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію кримського мосту.

Речник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю The Guardian говорив, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму. Генерал Дмитро Марченко також раніше заявляв, що знищення кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджав, що президент РФ може зберегти кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.

Кримський міст, що з’єднує Крим та Краснодарський край, почали будувати невдовзі після окупації півострова. Вартість споруди оцінювалася у 228 мільярдів рублів. У травні 2018 року мостом відкрили автомобільний рух, а в грудні 2019 запустили поїзди.