Окупанти охороняють Кримський міст "шаленою" кількістю ППО, - Данілов

Для охорони мосту через Керченську протоку російські окупанти стягнули "шалену" кількість систем протиповітряної оборони.

Про це в інтерв'ю НВ розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Вони постійно перебувають у напрузі. Вони напружені зараз через Кримський міст, вони його дуже ретельно охороняють, там майже щодня проходять навчання", – розповів Данілов.

На його думку. це свідчить про те, що Росія серйозно ставиться до тієї зброї, яку вже мають українські війська.

Раніше Олексій Данілов повідомив, що український партизанський рух є смертельно небезпечним для зрадників.