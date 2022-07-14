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Окупанти охороняють Кримський міст "шаленою" кількістю ППО, - Данілов

Росія проводить навчання для захисту Кримського мосту.

Окупанти охороняють Кримський міст "шаленою" кількістю ППО, - Данілов
Фото: РНБО

Для охорони мосту через Керченську протоку російські окупанти стягнули "шалену" кількість систем протиповітряної оборони

Про це в інтерв'ю НВ розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Вони постійно перебувають у напрузі. Вони напружені зараз через Кримський міст, вони його дуже ретельно охороняють, там майже щодня проходять навчання", – розповів Данілов.

На його думку. це свідчить про те, що Росія серйозно ставиться до тієї зброї, яку вже мають українські війська. 

Раніше Олексій Данілов повідомив, що український партизанський рух є смертельно небезпечним для зрадників.

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