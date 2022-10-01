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Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Загинули понад 20 мирних людей (оновлено)
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Удар по гуманітарній колоні Запоріжжя росіяни вчинили модернізованими ракетами С-300, – Монастирський

Вибух відбувся при дотику з землею. 

Удар по гуманітарній колоні Запоріжжя росіяни вчинили модернізованими ракетами С-300, – Монастирський
Фото: EPA/UPG

Унаслідок учорашнього удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі загинули 30 людей, 88 були поранені. Серед жертв – двоє дітей. Удар Росія вчинила модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 

"Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей  загинуло. І от ми побачили, як це діє смертоносно й скільки людей може загинути", – сказав Денис Монастирський.

Обстріл колони авто, які мали їхати на тимчасово окуповану територію, відбувся вчора вранці. Люди зібралися в організовані колони, аби відвідати родичів на захопленій території та відвезти допомогу. Також серед машин у черзі на виїзд були волонтери. 

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