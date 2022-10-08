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Українські зенітники збили ворожий безпілотник на Одещині

Тип БПЛА уточнюється.

Українські зенітники збили ворожий безпілотник на Одещині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба повітряного командування "Південь"

Сьогодні на Одещині українські зенітники збили російський безпілотник.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь" у фейсбуці.

"8 жовтня, близько 15:00 години, в Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Тип безпілотника уточнюється.

Нагадаємо, раніше також що сьогодні вранці воїни мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збили дрон-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині.

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