Кабмін виділив 563 млн грн для придбання дров

563 млн грн уряд виділяє восьми областям для придбання дров та їх роздачі населенню у прифронтових територіях.

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

Мова йде про громади у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через бойові дії.

"Затверджуємо також порядок розподілу та доставки цих дров до людей", - написав Шмигаль.

Крім того, "Укрзалізниця" за дорученням уряду виробить 6 тисяч мобільних металевих печей («буржуйок») та додатково заготовить 6 тисяч кубів дров для Херсонської області.

Нагадаємо, що станом на 8 жовтня повна готовність інфраструктури до запуску центрального опалення зафіксована у 16 регіонах України.

7 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.