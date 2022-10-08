На Одещині ЗСУ ліквідували ворожий безпілотник

8 жовтня в Одеській області Збройні сили України ліквідували ворожий безпілотник.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Дрон збили близько 19:30.
“8 жовтня, близько 19:30, на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вдень в Білгород-Дністровському районі Одещини ППО збила безпілотник ворога оперативно-тактичного рівня.