На Одещині ЗСУ ліквідували ворожий безпілотник

8 жовтня в Одеській області Збройні сили України ліквідували ворожий безпілотник.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Дрон збили близько 19:30.

“8 жовтня, близько 19:30, на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Білгород-Дністровському районі Одещини ППО збила безпілотник ворога оперативно-тактичного рівня.