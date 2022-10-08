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На Одещині ЗСУ ліквідували ворожий безпілотник

Дрон збили сьогодні ввечері.

На Одещині ЗСУ ліквідували ворожий безпілотник
Фото: МВС

8 жовтня в Одеській області Збройні сили України ліквідували ворожий безпілотник.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Дрон збили близько 19:30.

“8 жовтня, близько 19:30, на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Білгород-Дністровському районі Одещини ППО збила безпілотник ворога оперативно-тактичного рівня.

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