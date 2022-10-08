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Сумщину обстріляли з артилерійських установок, мінометів та гвинтокрилів, є поранений

Зафіксовано 55 приходів.

Станом на 21:30 у Сумській області зафіксовано 55 “приходів” від російської армії, із них – 28 некерованих ракет.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Гатили росіяни з самохідних артилерійських установок, мінометів та 4 авіаудари з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон.

Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями.

Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн “Джондір” і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи.

Фото: Телеграм-канад Дмитра Живицького
Фото: Телеграм-канад Дмитра Живицького
Фото: Телеграм-канад Дмитра Живицького

Нагадаємо, 7 жовтня окупанти обстріляли Хотінську, Краснопільську, Есманьську, Зноб-Новгородську та Великописарівську громади Сумської області. Унаслідок обстрілу загинув 51 річний місцевий цивільний чоловік.

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