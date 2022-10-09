Гайдай назвав сім звільнених населених пунктів на Луганщині

У Луганській ОВА підтвердили визволення з-під російської окупації 7 населених пунктів на Луганщині.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Першою Збройні Сили України визволили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться у повідомленні.

У ОВА назвали наступні звільнені населені пункти області:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Нагадаємо, що звільнення села Стельмахівка в ОВА підтвердили 9 жовтня.