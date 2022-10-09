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Гайдай назвав сім звільнених населених пунктів на Луганщині

Першою Збройні Сили України визволили Греківку. 

Гайдай назвав сім звільнених населених пунктів на Луганщині
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

У Луганській ОВА підтвердили визволення з-під російської окупації 7 населених пунктів на Луганщині.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Першою Збройні Сили України визволили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться у повідомленні.

У ОВА назвали наступні звільнені населені пункти області:

  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Нагадаємо, що звільнення села Стельмахівка в ОВА підтвердили 9 жовтня.

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