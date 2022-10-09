Російські окупаційні війська обстріляли Сумщину, є загиблий

Росіяни обстріляли сьогодні прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Так, упродовж 12.10-12.15 зафіксували три "прильоти", ймовірно, з міномету 120 мм у в районі населеного пункту Середина-Буда.

Від 14.35 до 14.55 надійшла інформація про ще п'ять "приходів", ймовірно, з міномету 120 мм в районі Бачівська.

За даними командування, втрат серед особового складу українських підрозділів і техніки немає.

В Офісі Президента України повідомили про загибель жителя у Миронівській громаді Сумщини. Росіяни використали для удару безпілотник. Людина загинула біля магазину.

Нагадаємо, вчора у Сумській області було зафіксовано 55 "приходів" від російської армії, із них – 28 некерованих ракет.

Під час ранкового ракетного удару по Сумщині 7 жовтня загинув 51 річний місцевий цивільний.