ЗСУ знищили понад 60 іранських дронів

В армії запевнили, що знають як протидіяти цим дронам.

Українські сили протиповітряної оборони знищили понад 60 іранських дрони-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua.

"У нас майже 64 збитих дрони, проти 24 влучань було. Ми знаємо, що і як вони можуть пошкодити, як застосовуються і як їм протидіяти", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що близько 11:30 9 жовтня росіяни намагалися атакувати Одесу безпілотниками-камікадзе типу "Shaged-136". Силами та засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.

Відомо, що розпізнати іранські дрони можна по гучному звуку, схожому на роботу мотора мопеда чи бензопили.