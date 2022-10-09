У Бучанському районі Київщини пролунали вибухи - триває планове розмінування

У Бучанському районі Київщини пролунали вибухи. Влада області повідомила, що триває розмінування.

Про це йдеться на Telegram-каналі очільника Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Звук вибуху, що могли чути жителі Київської області до сповіщення повітряної тривоги – планове розмінування саперами ДСНС на території Бучанського району. Вибух контрольований", - написав Кулеба.

Він зазначив, що ліквідація вибухонебезпечних предметів в області проводиться щодня.

"Із початку робіт в області вже виявлено та ліквідовано понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, днями влада області попередила жителів, що триватиме розмінування у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області.

Тим часом окупанти замінували кожен метр газопроводів в Балаклійській ОТГ Харківщини.